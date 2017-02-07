Мэр Перемышля дождался письменного извинения

МИД Польши требовал снять запрет на въезд в Украину для Роберта Хомы, обещая «по настоящему серьезные последствия»

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прислал письмо с извинениями мэру польского города Перемышль Роберту Хоме и подтвердил отмену запрета на въезд в страну. Об этом заявил спикер мэра Витольд Волчек, сообщает Корреспондет.net со ссылкой на Польское радио.

«В связи с этим прошу принять выражения сожаления и извинения за неудобства, возникшие в ходе поездки господина мэра в Украину 17 января 2017 года», – говорится в тексте письма, которое посол направил Хоме.

В документе Дещица отметил, что ожидает дальнейшего сотрудничества для «добрососедских и партнерских польско-украинских отношений в духе дружбы, взаимоуважения, что является общим благом и государственным интересом наших государств и обществ».

Также сообщается, что ранее Хома выразил сожаление, что до сих пор не получил никакого официального подтверждения о том, что запрет въезда в Украину для него отменен.

«Учитывая то, насколько это важно для польско-украинских отношений, считаю, что это должно быть сделано быстро», – отметил он.

Как сообщали «Комментарии», мэру Перемышля Роберту Хоме был запрещен въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе: участники марша, который состоялся под его патронатом, кричали «Смерть украинцам». При этом сам Роберт Хома назвал этот выкрик «позорным».

МИД Польши потребовал снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля, пригрозив «по настоящему серьезными последствиями». СБУ сняла запрет на въезд Роберту Хоме 27 января.

Фото: Пресс-служба мэрии Перемышля