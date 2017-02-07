Ляшко аннулировали визу в США

Лидер Радикальной пообещал приехать в США, когда украинцы выберут его своим президентом
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что ему аннулировали недавно полученную визу в США.
«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом», – написал он на странице в Facebook во вторник.
Ляшко связывает это решение с требованиями Радикальной партии к США «выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя».
«Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу», – добавил политик.
«Гудбай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
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Теги: виза, Ляшко, США, Радикальная партия
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