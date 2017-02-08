Киев хочет отобрать свои земли у российского посольства

Юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров

Члены постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовали расторжение договора аренды по трем участкам, предоставленным посольству Российской Федерации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», – цитирует пресс-служба горсовета субъекта представления соответствующих решений, депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко.

Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской ,13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

«Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров», – информируют в пресс-службе Киевсовета.

При этом в сообщении говорится, что проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

«После того, как земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов», – отмечают в пресс-службе Киевсовета.