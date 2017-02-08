В Украине уже подготовлено около 100 тысяч резервистов первой очереди

Общее количество военнослужащих ВСУ сегодня составляет 220–250 тысяч человек

В течение 2016 года в Вооруженных Силах Украины было подготовлено около 100 тысяч резервистов оперативного резерва первой очереди. Соответствующие данные приводит официальное издание Министерства обороны «Народная армия», пишет Главком.

По всем показателям, говорится в сообщении, количественный состав резервного компонента отечественной армии за прошедшие три года существенно вырос. Учитывая то, что общее количество военнослужащих Вооруженных Сил Украины в течение последних двух-трех лет почти удвоилось с 110–115 тысяч до 220–250 тыс., такое увеличение именно резервного компонента армии вполне закономерно.

В Минобороны планируют и в дальнейшем использовать так называемый метод дополнения уже развернутых и сформированных частей и соединений определенным количеством резервистов.

Как сообщали «Комментарии», с 17 января на базе одной из механизированных бригад оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины начались сборы с личным составом оперативного резерва первой очереди. Продолжительность сборов составит 30 суток, планировалось привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.