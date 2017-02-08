СБУ раскрыла схему вывода денег из «Укргаздобычи»

Правоохранители разоблачили должностных лиц ОАО «Укргаздобыча» на выводе 95 млн гривен из компании

Чиновники главного офиса «Укргаздобычи», а также региональных филиалов, в сговоре с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании через предоставление охранных услуг, сообщает пресс-служба СБУ.

Для легализации сделки злоумышленники заключили договоры якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности с двумя частными охранными структурами. Отмечено, что украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами. «Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более девяносто пять миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки», - говорится в сообщении на странице в Facebook.