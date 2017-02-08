Главным копом Кривого Рога назначили 23-летнего красавчика

Артура Шкроба перевели в Кривой Рог из полиции Черновцов
Главным копом Кривого Рога назначили 23-летнего уроженца села Кремно Житомирской области Артура Шкроба. Менее чем за год, молодой парень сделал просто головокружительную карьеру. Он пришел в ряды патрульной полиции в Черновцах рядовым инспектором в марте 2016 года. Вскоре Артур стал старшим инспектором и еще через пару месяцев дослужился до заместителя первого копа полиции Черновцов.
Артур акцентировал внимание на том, что штат сотрудников полиции Кривого Рога укомплектован всего на 60%. Несмотря на это, первый коп пообещал навести порядок в городе.
23-летний полисмен проигнорировал вопрос о том, где будет жить в Кривом Роге, ведь его перевели из другого города. Также патрульный не ответил на вопрос о своем семейном положении. Потому тайна о том, свободно ли сердце первого красавца в погонах, осталась за семью печатями.
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Источник: «Днепропетровск. Комментарии»
Теги: Кривой Рог, назначение, полиция, Артур Шкроба
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