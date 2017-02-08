Стало известно, чем и зачем взорвали Шеремета

Появились результаты экспертиз по делу об убийстве журналиста, а также отработаны две основные версии

Установлено местоположение 20 видеокамер и из них изъяты видеоматериалы, всего размером 150 ТБ, продолжается детальное исследование. Изучаются данные мобильных операторов.

С помощью экспертов ФБР выяснено, что в бомбе в автомобиле Шеремета использовался гексоген, бомба была прикреплена магнитами к днищу.

Кроме того, использовались части от мины МОН-50. Действие самодельного взрывного устройства было направлено вверх, в сторону водителя

По словам заместителя главы Нацполиции - начальника Главного следственного управления Александра Вакуленко, основной версией убийства журналиста Павла Шеремета является его профессиональная деятельность.

По его словам, за все время расследования были отработаны две версии и они не являются приоритетными у следствия. В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами.

Как сообщали «Комментарии» , 20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.

6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.

Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.

8 февраля стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитого журналиста. Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря