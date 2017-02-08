Расследование убийства Шеремета проходило в условиях строжайшей секретности

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что информация по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета была засекречена и о ней не знал ни президент, ни премьер.
"Ни премьер-министр Украины, ни президент Украины, никто-либо из должностных лиц, за исключением присутствующих здесь членов следственной группы и процессуального прокурора, не имеет деталей этого следствия. Мы намеренно его засекретили, потому что имеем на это соображения», - заявил Аваков.
По словам заместителя главы Нацполиции - начальника Главного следственного управления Александра Вакуленко, доступа к материалам дела не было и у нардепа Антона Геращенко.
«Антон Геращенко никакого доступа к материалам расследования не получал и с материалами уголовного производства не знакомился», - отметил он.
Как сообщали «Комментарии» , 20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.
23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.
6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.
Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.
8 февраля стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитого журналиста. Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря
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Источник: «, Канал 112
Теги: журналист, Павел Шеремет, убийство, Украинская правда
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