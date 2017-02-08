МВД отказалось обнародовать фотороботы убийц Шеремета

Силовики приняли решение не давать дополнительной информации касательно расследования убийства

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в интересах следствиях пока что рано показывать фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Павла Шеремета.

«На видео вы не можете увидеть лицо женщины (убийцы – ред.). Мы специально его замазали», - сказал Аваков.

По его словам обнародование фотороботов будет означать, что полиция зашла в тупик.

В свою очередь заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко отметил, что в данный момент у следствия пока нет ни одного человека в статусе «подозреваемый» в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что информация по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета была засекречена и о ней не знал ни президент, ни премьер.

Кроме того, 8 февраля стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела убитого журналиста. Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря

20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.

6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.

Позже сообщалось, что с момента убийства журналиста у Национальной полиции нет прогресса в расследовании Павла Шеремета.