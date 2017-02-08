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Власть

СМИ:Участие Гонтаревой в краже денег из пенсионного фонда Нацбанка пытаются скрыть

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Валерия Гонтарева, глава НБУ

Организаторы схемы по хищению средств из негосударственного пенсионного фонда Нацбанка избежали ответственности благодаря главы НБУ Валерии Гонтаревой

Пойманный на растрате средств экс-директор НПФ НБУ Олег Макаренко разработал схему, которая позволила выводить деньги на связанные фирмы через покупку необеспеченных ценных бумаг. Сделки проводила инвестиционная компания Гонтаревой.

В свою очередь, брокером в большинстве случаев по операциям с покупкой «мусорных» облигаций выступала компания «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), которой ранее руководила Валерия Гонтарева. При посредничестве Гонтаревой Макаренко смог приобрести ценных бумаг почти на 450 млн грн. В Национальном банке этот факт подтвердили. Кроме того, отмечается, что компания Валерии Гонтаревой продолжала сопровождать сделки с НПФ НБУ и после прихода на руководящую должность в Нацбанк в 2014 году.

Заняв пост главы НБУ, Гонтарева инициировала проверку, по итогам которой директора НПФ Олега Макаренко уволили с занимаемой должности, а СБУ открыла против него уголовное дело.

«Получив власть, «партнерша» решила отжать совместный бизнес. Летом 2014 года Гонтарева потребовала у Макаренко перевести активы НПФ НБУ в ценные бумаги Минфина, что было чистой воды «подставой» – вытащить деньги из своих «мутных» схем он, естественно, не смог, поэтому был уволен», - пишет «канал 24». 

После задержания Олег Макаренко был отпущен под залог и не собирается давать показания против главы НБУ.

 Отмечается, что тему коррупционных схем Гонтаревой будут замалчивать, потому, что к примеру, бывшему директору есть что терять: ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем использования служебного положения.  За это ему может грозить до 12 лет тюрьмы. По этой причине конфликт с Гонтаревой после ее прихода в Нацбанк Макаренко объясняет разными взглядами на инвестиции.

Кроме того, стало известно, что сейчас инвестиционная компания Гонтаревой скупает негосударственные пенсионные фонды.

Так в 2015 году бывшая компания Гонтаревой приобрела у «Сбербанка России» компании по управлению активами – администратора пенсионных фондов (КУА-АПФ) «Тройка Диалог Украина». Благодаря этой сделке ICU вошла в тройку игроков рынка пенсионных накоплений. У партнеров Гонтаревой мог давно оказаться НПФ Нацбанка, но это решение не принимают опасаясь нежелательной огласки.

Как сообщали «Комментарии», Голосеевский райсуд Киева начал рассмотрение дела о растрате более 600 млн грн бывшими руководителями Негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Экс-чиновникам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, 2 февраля при получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов был задержан директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Позже стало известно о том, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения директору одного из департаментов Национального банка Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

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Теги: Валерия Гонтарева, коррупцция, НБУ, Олег Макаренко, отмывание денег, хищение денег

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