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Власть

Депутат от БПП осквернил фрагмент Берлинской стены (фото)

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Нардеп Алексей Гончаренко устроил акцию протеста у посольства ФРГ

Посольство ФРГ в Украине квалифицировало инцидент как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях

В посольстве Германии в Украине осудили инцидент с осквернением фрагмента Берлинской стены народным депутатом от Блока Петра Порошенко Алексеем Гончаренко и считают это нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом говорится в комментарии посольства по поводу инцидента.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко разрисовал обломок Берлинской стены возле посольства Германии в Украине. Акцию протеста транслировал телеканал 112 Украина. Гончаренко объявил, что свою «символическую акцию протеста» он посвящает вчерашним «прокремлевским высказываниям» посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных. О своей акции сам Гончаренко написал на своей странице в Facebook, где также разместил фотоотчет о своей акции.

На фото можно увидеть, как нардеп пишет слово NEIN (нем. «нет») на обломке Берлинской стены, выставленном у здания немецкого посольства в Киеве.

В немецком посольстве напомнили, что «падение Берлинской стены для всех европейцев... символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии» и выразили сожаление по поводу недостойного поступка украинского нардепа.

«Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, размещенного на территории посольства», – говорится в сообщении.

Напомним, что Алексей Гончаренко является членом делегации Украины в ПАСЕ.

Фото: Facebook Алексея Гончаренко

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Теги: акция, Берлинская стена, Гончаренко, посольство, ФРГ

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