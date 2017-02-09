Марушевскую вызвали на допрос

Предоставлять объяснения ее вызвали по ходатайству Демчины

Экс-руководителю Одесской таможни Юлии Марушевской пришлось давать объяснения в НАЗК по поводу получения премии к 8 марта в размере 500 гривен.

«Господин Павел, тщательно отслеживая угрозы государственным интересам в Одесской области, разоблачил коррупцию на таможне. По бюрократической традиции отдел персонала подготовил к моей подписи приказ к 8 Марта, который предусматривал премирование всех женщин таможни на 500 грн по случаю праздника. Я имела слабость не отказать», - написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что из-за халатности кадровиков ее фамилия попала в список на полтысячи человек. Приказ прошел проверку юридического департамента и департамента внутренней безопасности. Теперь СБУ совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции обвиняет ее в административном нарушении из-за конфликта интересов при премировании самой себя на 500 гривен.

Как сообщали «Комментарии», бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.

В течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.

Согласно официальным сведениям о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

Как сообщали «Комментарии», 6 декабря Юлия Марушевская официально уволена с должности главы Одесской таможни.

Напомним, заявление на увольнение глава Одесской таможни подала еще 14 ноября. Она пояснила, что на такой шаг пошла из-за того, что реализация проекта реформ зашла в безвыходную ситуацию.