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Власть

Нынешний парламент работает на уничтожение собственного народа, - Вадим Рабинович

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Вадим рабинович

Большую часть времени народные депутаты вместо того, чтобы принимать важные для страны и ее граждан решения, отдыхают.

 Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя начало работы шестой сессии Верховной Рады

Сейчас есть много важных вопросов которые следовало бы рассмотреть, однако парламентарии пять дней работают, а потом неделю отдыхают, потом снова пять дней работают и снова отдыхают. А это почему? Потому что мы - воюющая страна? И на шесть месяцев выпадает всего лишь 11 рабочих недели, т.е меньше двух в месяц», -  констатировал Рабинович. 

Вадим Рабинович отметил, что политики прикрываются военным конфликтом на Донбассе, однако в стране идет реальная экономическая война. «У нас война в экономике, в магазинах, когда получают платежки - это и есть война на уничтожение собственного народа», - сказал он. 

Депутат подчеркнул, что если бы в стране действительно хотели бы завершить эту войну, ее бы завершили очень быстро, но по всей видимости, нынешней власти это не выгодно, поскольку зарабатывать будет не на чем. 

Политик предложил украинцам критерии оценки, власти которые бы заключались в том, что если при власти народу стало жить значительно лучше – значит власть хорошая, если же уровень жизни упал - эта власть плохая. «В случае правления какой-то власти жить стало невозможно, значит эта власть - полное, простите, дерьмо. Остальное все - от лукавого», - сказал он. По его словам, от песен и плясок цены в магазинах не упадут, да и цифры в платежках меньше не станут». 

 Кроме того, он отметил, что очень разочаровался коллегами и надеялся на то, что после каникул нардепы приступят к рассмотрению наиболее важных в данный момент для страны вопросов, которые будут касаться платежек, тарифов, экономики - того фронта, где власть уничтожает свой народ. 

«Парламентарии рассматривают языковой закон, законы экологии. Однако история -  наука умная, как и люди, которые уже поняли, кто находится во власти. Рано или поздно этот парламент уйдет, потому, что он не украинский, он работает на уничтожение собственных граждан», - сказал политик.

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Теги: Вадим Рабинович, Верховная Рада, сессия, Экономика, работа депутатов

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