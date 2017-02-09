Киевский суд разрешил арестовать Захарченко

Апелляционный суд Киева разрешил задержать и арестова главу ДНР Александра Захарченко
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба суда.
«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.
Кроме того, суд также отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, которым прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.
Срок действия решения Апелляционного суда Киева - шесть месяцев со дня вынесения соответствующего постановления.
Сейчас Захарченко статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).
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Теги: Александр Захарченко, Апеляционный суд, арест, ДНР, решение суда
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