Киевский суд разрешил арестовать Захарченко

Апелляционный суд Киева разрешил задержать и арестова главу ДНР Александра Захарченко

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба суда.

«Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд также отменил решение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, которым прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.

Срок действия решения Апелляционного суда Киева - шесть месяцев со дня вынесения соответствующего постановления.

Сейчас Захарченко статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).