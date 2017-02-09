Рада приняла закон о Конституционном суде

Полномочия Конституционного суда будут расширены и изъяты несвойственные ему функции

Верховная Рада на пленарном заседании приняла за основу проект закона (№5336-1) о Конституционном суде Украины, за документ проголосовали 239 парламентариев.

Проектом предлагается предусмотреть, что Большая палата действует в составе всех судей КСУ и решает вопрос по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям.

При этом два сената суда, каждый из которых действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица. Сенат суда действует как Конституционный суд Украины; постановления Сената суда об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам являются окончательными.

Кроме того планируется предусмотреть шесть коллегий судей, каждая из которых действует в составе трех судей. К полномочиям коллегии судей КСУ входит решение процессуальных вопросов. Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобой, вынесенное тремя судьями коллегии судей КСУ, является окончательным. Это позволит снизить нагрузку на суд и обеспечить поступление на его рассмотрение обоснованных конституционных жалоб, которые отвечают критериям приемлемости.