Суд заочно арестовал экс-министра Клименко

Суд избрал Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей

Апелляционный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу защитника Клименко на решение Печерского районного суда Киева от 30 января 2015 года.

Данным решением суда первой инстанции было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Клименко.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей решила апелляционную жалобу, поданную защитником в интересах Клименко, удовлетворить частично и отменила определение следственного судьи Печерского райсуда города Киева от 30 января 2015 года.

Апелляционный суд постановил новое решение, которым также избрал Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что в случае задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд обязан будет рассмотреть вопрос о применении к нему ареста или более мягкой меры пресечения.

Как сообщали «Комментарии», военные прокуроры и эксперты проводили исследования схем вывода средств незаконного перечисления НДС, которую организовывала группа Клименко. Были задержаны заместитель начальника налоговой государственной администрации господин Головач. Вчера он был судом арестован с возможным залогом 200 млн грн. На такую сумму был им подписан документ о незаконном начислении НДС фиктивным структурам.