Ефремова временно освободили из камеры

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов временно покинул камеру на период судебного процесса

Старобельский районный суд Луганской области разрешил Ефремову покинуть камеру и сидеть возле своих защитников во время судебного процесса. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов.

«Мера пресечения в отношении его действует. Мы внесли ходатайство о его немедленном освобождении из клетки, в нашем случае - это стеклянный бокс, на время слушания дела в судебном заседании, чтобы он находился рядом со своими адвокатами», - рассказал Смирнов.

Напомним, 13 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщали «Комментарии» , 24 ноября суд продлил срок содержания под стражей Ефремова до 22 января 2017 года. Во время заседания господин Ефремов отказался от услуг своих защитников. Он пояснил, что отказался от своих защитников в знак протеста против того, что судья Владимир Карабань не удовлетворял их ходатайства.

Статьи, по которым обвиняется Александр Ефремов, не предусматривают домашний арест.

Александра Ефремова задержали утром 30 июля 2016 года в аэропорту «Борисполь» при попытке вылететь в Вену, где проживает его сын.

Это не первый арест экс-регионала. Так, 14 февраля 2015 года Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала Александра Ефремова. Регионал подозревался в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

16 февраля 2015 года Печерский районный суд Киева взял Александра Ефремова под стражу и определил ему залог в 3,6 миллионов гривен. На следующий день после продолжительного допроса г-на Ефремов был освобожден под залог, который внес другой регионал Борис Колесников.

Позже Александр Ефремов сообщил, что в отношении него открыто новое дело о разжигании межнациональной розни. По этому делу 25 февраля Печерский райсуд принял решение выпустить г-на Ефремова под подписку о невыезде.

20 октября 2015 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-нардепа и передала дело в суд. Тем временем, 1 ноября истек срок пребывания Александра Ефремова под залогом. Однако суд не избрал другой меры пресечения и не оставил в действии старую.

30 ноября 2015 года Печерский суд вернул прокуратуре на доработку обвинительный акт по делу Ефремова.

Напомним, что Ефремова перевезли в Луганскую область из киевского СИЗО 13 января после того, как Луганский апелляционный суд принял решение о том, что дело Ефремова будет рассматриваться в Старобельске.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека.