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Власть

Жену нардепа Балицкого обвиняют в махинациях

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Жена нардепа Евгения Балицкого стала подследственной

Прокуратура открыла уголовное дело по факту фиктивной сделки, которая позволила присвоить государственные средства жене депутата от Оппоблока Евгения Балицкого

В отношении супруги народного депутата Украины от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого Кировоградская прокуратура открыла уголовное производство.

Женщину подозревают в организации схемы по хищению государственных средств в размере 3,5 миллионов гривен. Об этом сообщает издание «Багнет».

Ранее о существовании такой схемы заявляли активисты общественной организации «Народный контроль Мелитополя». При поддержке нардепа  Сергея Лещенко они даже вели собственное расследование по факту существования схемы хищения государственных средств, которая была применена при сдаче в аренду самолетов семьей нардепа Балицкого.

Речь идет о заключении супругой нардепа Натальей Балицкой договора с Кировоградской летной академией об аренде самолета Cessna 172 за 3,5 млн грн. Эта сумма втрое превышает  стоимость самого самолета.

Общественники убеждены, что сделка с самолетами была фиктивной и представили соответствующие доказательства в прокуратуру.

Напомним, ранее Евгений Балицкий выступал в Раде с законодательной инициативой о регистрации законопроекта по защите русского языка.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Ефремова временно освободили из камеры. 

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Теги: государственные средства, Оппоблок, присвоение, прокуратура, самолет, сделка, уголовное дело, депутат Балицкий

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