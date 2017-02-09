Россия готовила захват Крыма с 2013 года, - Минюст

Минюст раздобыл документы, о подготовке к захвату Крыма Россией в 2013 году
Министр юстиции Павел Петренко сообщил о том, что собраны доказательства о подготовке к захвату Крыма Россией в 2013 году.
"Активная фаза по захвату Крыма началась еще в 2013 году. Нам удалось раздобыть доказательства», - сказал он.
По его словам, все это подтверждено документально зафиксированной информацией о проведении подрывной деятельности в органах местной власти, несанкционированном увеличении военного контингента на полуострове и увеличении военной техники в Крыму без ведома Украины.
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Источник: «РБК-Украина»,
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