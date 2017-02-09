Банковая уже отобрала «нужных людей» в Верховный суд (список)

Членам ВККСУ были разосланы три списка, как «настоятельная рекомендация» для ознакомления, в которых значились фамилии кандидатов в гражданский, административный и хозяйственный кассационные суды

Об этом пишет издание «Апостроф» в материале «Верховный список президента: кого согласовали на должность судей Верховного суда», публикуя список из 91 кандидата в судьи Верховного суда, которые уже якобы прошли согласование в Администрации президента.

Однако в списке отсутствуют кандидаты в уголовный суд, отмечается, что попросту там еще «продолжаются торги».

Список по всем кандидатам согласовывался на Банковой, а президент едва ли не лично принимал условную «клятву верности» от этих людей.

По результатам анализа стало ясно, что как минимум четыре человека имеют в будущем ВС свои сформированные группы. Это нынешний глава ВСУ Ярослав Романюк, глава Высшего хозяйственного суда Украины Богдан Львов, замглавы Администрации Президента – куратор судебной реформы Алексей Филатов и президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай. Также свою группу влияния имеет глава Высшего спецсуда по гражданским и уголовным делам Борис Гулько.

Самым влиятельным в этом списке считают главу ВХСУ Богдана Львова, который и сам планирует стать «избранным». Также ему пророчат председательство ВСУ, да и сам Богдан Юрьевич давно афиширует эту информацию как среди сотрудников ВХСУ, так и среди «будущих коллег».

Ранее СМИ сообщали о том, что Богдан Львов был якобы уличен в получении неправомерной выгоде в размере 1 млн долларов. Также активисты неоднократно отмечали его постоянное вмешательство в распределение судебных дел в ВХСУ и по этому поводу даже было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в результате журналистского расследования было определено, что именно Львов может являться тем судьей, который проходит в качестве соучастника по громкому делу о взяточничестве члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского.

Еще одним одиозным кандидатом является нынешний глава Верховного суда Ярослав Романюк, у которого несмотря на доверие со стороны Порошенко недостаточно для продления его полномочий в новом органе. Больше всего он «прославился» тем, что поддерживал «диктаторские законы от 16 января 2014 года», а также всячески противился люстрационным процессам в судейской среде.

По информации издания, определенные договоренности якобы были достигнуты и с Общественным советом доброчестности по принципу бартера: «Общественность» «приносит в жертву» кого-то однозначно неугодного комиссии (публично предает «анафеме», размещает «истории успеха» этого человека в СМИ и т. д.), а вместо этого имеет возможность заручиться «авансовой» поддержкой одного из будущих судей».