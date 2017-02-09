«Люди Порошенко» разработали схему по возвращению Онищенко в Украину

Беглом нардепу предлагали деньги за возвращение в страну, а также восстановление депутатской неприкосновенности.

Беглый народный депутат («Воля народа») Александр Онищенко, которому инкриминируют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций, а также государственную измену, переговорщики от президента Петра Порошенко предлагали заплатить «штраф в госбюджет в размере 400-500 млн грн» в обмен на восстановление депутатской неприкосновенности, при условии, что Онищенко больше не будет обвинять Порошенко в коррупции и публиковать свои записи.

Такая информация стала известна из обнародованного аудио-разговора, Александра Онищенко и экс-депутата Николая Мартыненко. Стороны встречались для обсуждения дальнейших действий в испанском курортном городе Аликанте

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Мартыненко предлагал Онищенко условную сделку из нескольких этапов. Согласно первой - суд должен будет вынести решение о возврате депутатской неприкосновенности. На втором этапе генеральный прокурор Юрий Луценко и суды должны выпустить людей Онищенко, которые сейчас находятся под стражей, а также снимаются все обвинения с его матери. Взамен за это Онищенко уплачивает штраф в госбюджет в размере 400-500 млн грн.

Ранее сообщалось о том, что Онищенко намерен выставить на аукцион аудиозаписи, на которых якобы записаны его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, Онищенко заявлял о том, что президент Украины Петр Порошенко с каждого государственного предприятия в Украине требует откаты, а те, кто отказываются платить рассматривались как нелояльные и подвергались систематическим атакам со стороны правительства.

Как сообщали «Комментарии» сообщали о том, Интерпол отказал Украине в объявлении в международный розыск беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Напомним, Александру Онищенко вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с «Укргаздобычей», попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек.

Сам Онищенко выехал за границу. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, называли его мать и бизнесмена Валерия Постного. Пятеро фигурантов «газового дела» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

Однако Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес. 5 июля Верховная Рада дала согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко. В начале августа в Латвии арестовали счета Онищенко. Кроме того, 5 подозреваемых по делу Онищенко признали свою вину и подписали соглашение со следствием.