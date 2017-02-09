Сервисные центры МВД начали выдавать международные права

Получить международные водительские удостоверения можно только при наличии национального

Территориальные сервисные центры МВД Украины с 9 февраля начали впервые выдавать международные удостоверения водителя. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Международное водительское удостоверение позволит управлять автомобилем на территории стран, которые присоединились к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.

Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Также этот документ имеет важное значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом, объяснил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит – 34 грн. 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации и предоставить следующие документы:

– предъявить администратору на месте оригинал национального водительского удостоверения;

– паспорт гражданина Украины;

– паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

– фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

В старых МРЭО ГАИ МВД подобная услуга не была доступна.