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Власть

В МВД рассказали, как часто придется менять права

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Те, у которых на данный момент есть водительское удостоверение, и дальше смогут им пользоваться

Обязательной замену водительских удостоверений намерены сделать раз в 15 лет вместо каждых пяти

По словам руководителя Главного сервисного центра МВД, водительское удостоверение нужно будет менять раз в 15 лет. Исключение составят водители категорий С и D. Об этом заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает Укринформ.

«Акцентирую внимание, что закон обратной силы не имеет. То есть те люди, у которых на данный момент есть водительское удостоверение, и дальше смогут пользоваться этим водительским удостоверением», – отметил Криклий. Он подчеркнул, что в Украине намерены сделать обязательную замену водительских прав раз в 15 лет.

«Что касается наиболее популярных категорий А и B – там подобная замена предполагается согласно директиве ЕС каждые 10 или 15 лет по усмотрению стороны-участника. В большинстве европейских стран действует стандарт по замене водительских прав каждые 10 лет, мы же будем рекомендовать увеличить срок действия водительского удостоверения до 15 лет для категорий А и B и пять лет для профессиональных категорий – это С и D, здесь, к сожалению, альтернативы не предусмотрено», – объяснил представитель МВД.

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Теги: водители, ЕС, МВД, права, удостоверение

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