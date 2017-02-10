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Власть

Украинцам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам

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Павел Климкин ведет переговоры с турецкими коллегами о въезде в Турцию по украинским внутренним паспортам

МИД рассчитывает, что решение вопроса не затянется

Турция может позволить украинцам въезд на свою территорию по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал «1+1».

«Могу сказать, что мы начали серьезный разговор об этом нашими турецкими друзьями, возможно, это заработает в ближайшее время», – заявил Климкинв эфире «Право на власть». Министр отметил, что рассчитывает на скорейший результат в переговорах, однако не может назвать точных дат.

Кроме того, он рассказал, что с Беларусью тоже «речь идет о возможности пересечения границы по внутренним карточкам-паспортам».

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Теги: виза, въезд, Климкин, паспорт, Турция

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