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Власть

Россия согласилась на встречу в «нормандском формате»

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Встреча пройдет 17 февраля

Инициатором встречи выступила Германия и Франция 

Россия одобрила проведение встречи «Нормандского формата» на уровне глав МИД в Бонне во время саммита G20 17 февраля. Об этом сообщил посол РФ во Франции Александр Орлов.

«Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений Минских договоренностей», – отметил посол.

Он отметил, что такое предложение (о проведении встречи – ред) поступило со стороны немцев и французов

По словам посла, Франция выступает за то, чтобы «во-первых, остановить нынешнюю вспышку военных действий, а во-вторых, подтолкнуть стороны к выполнению Минских договоренностей».

Как сообщали «Комментарии», последняя встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» прошла 29 ноября в Минске, во время которой глава МИД Украины Павел Климкин представил новые доказательства российской агрессии на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в Минске 29 ноября не привела к прорыву в вопросах выполнения Минских соглашений.

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Теги: G20, встреча, Германия, Россия, саммит, Франция, нормандская четверка

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