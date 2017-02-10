В Кремле рассказали, каким образом россияне оказались на Донбассе

Власти России не отравляют своих граждан на Донбасс, россияне едут туда самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке», - сказал он.
Отвечая на вопрос, откуда у боевиков Донбасса сотни танков Песков отметил, что это явно не с подачи РФ. «Я могу только сказать, что, естественно, не от России».
Также он сообщил, что данный вопрос «можно с одинаковым эффектом адресовать и в Москву, и в Киев». «Тут я не располагаю информацией», - добавил он.
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Источник: «Интерфакс»,
Теги: военные, война на Донбассе, Дмитрий Песков, Донбасс, Россия
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