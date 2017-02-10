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Власть

До конца парламентской недели в Раде «дожили» всего 18 нардепов

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Депутаты прогуливают заседания

Народные избранники не спешат ходить на пленарные заседания

В пятницу, 10 февраля, народные депутаты массово проигнорировали утреннее пленарное заседание Верховной Рады.

 Депутаты регистрировались и уходили из зала. По результатам одного из голосований, сегодня утром присутствовало всего лишь 83 народных избранника.

В конце рабочей недели в сессионном зале после перерыва остались всего лишь 18 народных депутатов.

«Рабочая неделя закончилась. В зале ВР, кроме тех, кто на фото, остались еще 6 человек», - написал на своей странице в Facebook нардеп Борислав Береза.

 

Как сообщали «Комментарии», 10 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий пропустил заседание из-за того, что он отправился на похороны народного депутата Петра Ваната.

 Ранее председатель парламентского подкомитета по правам человека, и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя начало работы шестой сессии Верховной Рады заявлял, что большую часть времени народные депутаты вместо того, чтобы принимать важные для страны и ее граждан решения, отдыхают.

«Сейчас есть много важных вопросов которые следовало бы рассмотреть, однако парламентарии пять дней работают, а потом неделю отдыхают, потом снова пять дней работают и снова отдыхают», отмечал политик.

Напомним, 7 февраля внефракционный народный депутат Надежда Савченко во время заседания парламента боролась со сном.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, прогульщики

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