Минобороны могло уничтожить журнал секретных разговоров времен Евромайдана, - ГПУ

ГПУ утверждает, что журнал учета секретных телефонных разговоров руководства во время событий в Киеве в 2014 году был уничтожен Минобороны

Об этом говорится в решении Печерского суда Киева от 31 января 2017 года.

«Досудебным расследованием установлено, что для подготовки и проведения запланированной незаконной антитеррористической операции в центральной части Киева привлекались силы и средства Вооруженных сил Украины. Для коммуникации между собой и организации использования сил и средств ВСУ бывшие руководители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в январе-феврале 2014 использовали средства открытой и закрытой связи «, - говорится в судебном решении.

Отмечается, что фиксация телефонных разговоров проводилась на коммутаторах открытой и засекреченной связи в журналах учета телефонных переговоров абонентов, который затем должен был храниться в архиве. Вскоре выяснилось, что журнала нет.

«Вместе с тем, журнал учета переговоров, который велся в 2014 году на коммутаторе засекреченной связи, уже уничтожен», - говорится в документах дела.

Суд предоставил следователям доступ к журналу учета переговоров за январь-февраль 2014 года на коммутаторе открытой связи Минобороны, и к документам, которые подтверждают уничтожение указанного журнала.

Кроме того был предоставлен доступ к информации о междугородных, международных звонках и вызовах на номера операторов мобильной связи, которые проводились в Минобороны январе-феврале 2014.

Как сообщали «Коментарии», Печерский районный суд Киева арестовал сервера с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров большинства мобильных операторов Украины с января по март 2014 года.

Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве от 17 ноября 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.