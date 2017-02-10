В Раде зарегистрировано постановление об отставке Гройсмана

Автором инициативы стала глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко
На рассмотрение парламента подали постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.Об этом говорится на сайте парламента.
Инициатором постановления стала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Всего в списке авторов - 13 депутатов.
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Теги: Верховная Рада, Владимир Гройсман, отставка, Юлия Тимошенко
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