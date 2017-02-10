МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Климкин попытается «перевербовать» Ле Пен

0

Украина собиралась объявить Марин Ле Пен персоной нон грата из-за ее высказываний о законности аннексии Крыма

Глава украинского МИД хочет провести переговоры со всеми кандидатами в президенты Франции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет встретиться с лидером «Национального фронта», кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение об Украине, сообщают Вести.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», отметив, что собирается в марте посетить Париж, где проведет встречи со всеми кандидатами на пост президента Франции, в частности с Ле Пен.

Как отметил министр, обращая внимание на заявления Ле Пен о принадлежности Крыма, он покажет ей много материалов, в том числе, фото убитого крымского татарина Решата Аметова.

«Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по Конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе по Крыму, покажу много материалов», – сказал министр.

«Мы прекрасно знаем, что ее партия также финансировалась Россией. Мы прекрасно знаем степень предвзятости, но должны работать, должны давить. У нас есть идеи, все на сегодня выкладывать не буду», – заявил Климкин.

Напомним, что Украина собиралась объявить Марин Ле Пен персоной нон грата из-за ее высказываний о законности аннексии Крыма. Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией. 17 января политик заявила, что «Крым никогда не был украинским». Лидер «Национального фронта» также сказала, что будет выступать за отмену санкций против России.

Также Ле Пен заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на президентских выборах во Франции.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Климкин, Крым, Ле Пен, МИД, Россия

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Россия готовила захват Крыма с 2013 года, - Минюст

Россия готовила захват Крыма с 2013 года, - Минюст

"> Ле Пен позвали в гости в Крым

Ле Пен позвали в гости в Крым

"> Ле Пен поет серенады Путину (фото)

Ле Пен поет серенады Путину (фото)

"> Ле Пен могут запретить въезд в Украину

Ле Пен могут запретить въезд в Украину

Новости партнеров

У Раді зареєстрували постанову про відставку Гройсмана
145344У Верховній Раді зареєстрували постанову 13 депутатів з “Батьківщини” про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це свідчать дані з офіційного сайту Верховної Ради. Серед
Знайди усіх: мережу «підірвало» нове відео-загадка з британськими гвардійцями
1Відоме британське видання запропонувало своїм читачам знайти на фото 12 замаскованих гвардійців. Британське видання Daily Mail опублікувала фото, яке було зроблене в Брунеї. На

Последние новости

20:30

За новый сайт НБУ заплатят американцы

20:13

Кому выгодна торговая блокада оккупированных территорий?

19:57

Именем Василя Стуса назовут сквер в Варшаве (фото)

19:29

Климкин попытается «перевербовать» Ле Пен

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Артур Гатунок отчитался перед запорожцами о депутатской работe

Артур Гатунок отчитался перед запорожцами о депутатской работe »

Донбасс

Синоптики прогнозируют, что погода на выходных порадует

Синоптики прогнозируют, что погода на выходных порадует »

Одесса

В Одессе задержана банда грабителей банков (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе задержана банда грабителей банков (ФОТО, ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.