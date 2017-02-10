Климкин попытается «перевербовать» Ле Пен

Глава украинского МИД хочет провести переговоры со всеми кандидатами в президенты Франции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет встретиться с лидером «Национального фронта», кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение об Украине, сообщают Вести.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», отметив, что собирается в марте посетить Париж, где проведет встречи со всеми кандидатами на пост президента Франции, в частности с Ле Пен.

Как отметил министр, обращая внимание на заявления Ле Пен о принадлежности Крыма, он покажет ей много материалов, в том числе, фото убитого крымского татарина Решата Аметова.

«Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по Конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе по Крыму, покажу много материалов», – сказал министр.

«Мы прекрасно знаем, что ее партия также финансировалась Россией. Мы прекрасно знаем степень предвзятости, но должны работать, должны давить. У нас есть идеи, все на сегодня выкладывать не буду», – заявил Климкин.

Напомним, что Украина собиралась объявить Марин Ле Пен персоной нон грата из-за ее высказываний о законности аннексии Крыма. Ранее Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией. 17 января политик заявила, что «Крым никогда не был украинским». Лидер «Национального фронта» также сказала, что будет выступать за отмену санкций против России.

Также Ле Пен заявила, что признает Крым российской территорией в случае победы на президентских выборах во Франции.