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National Geographic заговорит по-украински

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Украинцам предлагают смотреть латвийские, польские и итальянские телепрограммы

Нацсовет по телерадиовещанию дополнил перечень иностранных программ, доступных по украинскому телевидению

9 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о трансляции в Украине двух итальянских и двух латвийских телеканалов, а передачи National Geographic Channel будут доступны на украинском языке, сообщает expres.ua. Соответствующие изменения были внесены в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Доступными для ретрансляции в Украине станут итальянские телеканалы Novela TV и Water Planet. Канал Novela TV (в форматах SD и HD) будет круглосуточно транслировать фильмы на польском языке, а Water Planet – познавательные программы, также на польском языке.

Также доступны для ретрансляции станут спортивные латвийские телеканалы Sport 1 (Baltic) и Sport 2 (Baltic), программы которых можно смотреть на русском, украинском и английском. Новые каналы добавлены в перечень иностранных программ по просьбе ООО «Контент Юкрейн» и ООО «Поверхность-инвест».

Кроме того Нацсовет изъял из перечня телеканал Fox Crime в связи с изменением его названия. А в языковых дорожек телеканала National Geographic Channel (NGC) кроме английского и русского также будет присутствовать украинский язык.

После внесенных 9 февраля изменений Перечень иностранных программ (так называемый «список адаптированных каналов») насчитывает 158 иностранных телеканалов. Предыдущие изменения в список были внесены в январе 2017 года, когда Нацсовет изъял из него российский телеканал «Дождь» и временно на три месяца прекратил ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб», который имеет юрисдикцию Германии.

Фото: Shutterstock

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Теги: National Geographic, перечень, телепрограммы, ретрансляция

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