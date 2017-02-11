Проект постановления об отставке Гройсмана пропал с сайта Рады

С сайта парламента исчезла вся информация о документе, а регистрационный номер присвоили другому законопроекту.
Проект постановления №6076 «Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана В.Б.» исчез с сайта парламента.
Ранее сообщалось, что он «передан на рассмотрение руководства».
Однако сейчас текст проекта постановления и также любые сопроводительные документы к нему отсутствовали.
Как сообщали «Комментарии», 10 февраля на рассмотрение парламента подали постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Инициатором постановления стала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Всего в списке авторов - 13 депутатов.
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Теги: Гройсман, отставка Кабмина, постановление, сайт Верховной Рады
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