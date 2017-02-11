Россию насторожили украинские военные учения возле Крыма

Чтобы исключить попадание ракет на территорию России или Крыма ПРО и разведка будут приведены в полную боевую готовность.

Россия считает, угрозой предстоящие украинские ракетные учения возле Крыма, однако приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность. Об этом сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

«Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории», - сказал Озеров.

Также он отметил, что Россия не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является «достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя».

Как сообщали «Коментарии», на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1