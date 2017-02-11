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Власть

Данилюк завалил транш МВФ, - Карасёв

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Данилюк нервничает в ожидании отставки, - Карасёв

В повестке заседаний Совета директоров МВФ отсутствует вопрос о предоставлении Украине транша; в Минфине вскоре могут «полететеь головы"

Конфликт министра финансов Александра Данилюка и главы фискальной службы Романа Насирова вызван тем, что Данилюк переживает из-за срыва переговоров с МВФ и своей возможной отставки. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, сообщают «Украинские новости». 

По его словам, министр финансов Александр Данилюка понимает свои перспективы на ближайшее будущее и начал нервничать. Карасев отметил, что Данилюк фактически завалил транш МВФ. «Посмотрите на сайте МВФ план заседания 17 февраля – там нет Украины. Работа завалена, Данилюк нервничает и пытается через скандал выйти из ситуации», – сказал он. 

Также политолог напомнил, что вскоре правительство будет отчитываться за год работы.

«Годичный иммунитет правительства премьер-министра Владимира Гройсмана подходит к завершению, и в любом случае 3-4 министра будут отправлены в отставку», - сказал Карасев. 

Как сообщали «Комментарии», в повестке дня заседаний Совета директоров МВФ до сих пор отсутствует вопрос о предоставлении транша Украине. Совет директоров Фонда намерен рассмотреть вопросы, касающиеся Мальты и Португалии, Украины там нет.

Ранее сообщалось о том, что если Международный валютный Фонд решит приостановить сотрудничество с Украиной, стране придется истощать золотовалютные резервы.

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ.

Напомним, Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: Данилюк, Карасев, Минфин, Насиров, транш МВФ

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