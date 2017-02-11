Труханов – «неприкасаемый». У мэра Одессы новая политическая «крыша»

Сотрудничество мэра Одессы с его старыми знакомыми по Партии регионов под знаменами бренда партии «Відродження» обещает немалые дивиденды

На прошедшей пленарной неделе нардепы из депутатской группы партии «Відродження» Василий Гуляев и Александр Пресман оказали городскому голове Одессы Геннадию Труханову неожиданную поддержку в, казалось бы, местечковом скандале с Потемкинской лестницей. Причем сделано это было на специальном брифинге в Верховной Раде, где оба парламентария призвали не политизировать вопрос реконструкции одного из самых знаменитых памятников одесской архитектуры, а дать возможность решить проблемы «тем людям, которые в этом разбираются, то есть непосредственно мэру, исполкому города Одесса и специалистам».

Стоит напомнить о самой проблематике этого вопроса. Начиная с начала года, представители одесских общественных организаций стали заявлять о варварском ремонте Потемкинской лестницы, который стартовал еще в прошлом году. И хоть некоторые возмущенные одесситы даже дошли до парламента, пытаясь обратить внимание депутатов на разрушение визитной карточки города, скандал все равно не разросся за пределы Южной Пальмиры. Так что у Труханова были все возможности самостоятельно локализировать его последствия, тем более что подобных «реконструкторских залетов» у него хватает, одно разрушение старинной дачи Докса в Аркадии чего стоит.

Впрочем, за политической помощью со стороны «возрожденцев» даже по такому незначительному поводу скрываются далеко идущие планы, в которых одесский градоначальник выступает центровой фигурой. Кулуары украинского политикума полнятся слухами о достаточно успешных переговорах, которые Труханов провел с председателем политсовета «Відродження» и лидером одноименной депутатской группы в ВР Виталием Хомутынником. Их суть довольно проста – вступление в данную партию самого мэра Одессы и всей его команды, включая «карманный» трухановский политпроект «Доверяй делам», обладающий собственными крупными фракциями и в Одесском горсовете, и в Одесском облсовете.

Тем более что у «возрожденцев» уже есть хороший опыт взаимовыгодного сотрудничества с харьковским городским головой Геннадием Кернесом. Он и в мэры переизбрался от «Відродження», и провел под данным партийным брендом своих людей как в Харьковский горсовет, где фракция «Відродження» вообще самостоятельно сформировала большинство, так и в Харьковский облсовет, который даже возглавил представитель «возрожденцев» Сергей Чернов. Конечно, можно говорить, что Кернес взял харьковскую ячейку партии в своеобразную франшизу за неимением лучших вариантов. Но своих связей с «Відродженням» он не рвал, не рвет и, видимо, рвать не будет, надеясь на будущие перспективы, которые как раз расширяет привлечение на подобных условиях франшизы того же Труханова.

Ведь объединение команд мэров городов-миллионников Харькова и Одессы под крышей партии «Відродження» фактически открывает для этого полумертвого политического проекта двери в будущий парламент. Даже того электорального ресурса, который способны организовать Кернес с Трухановым (избранных на мэрских выборах, между прочим, с первого тура), хватит с лихвой для преодоления проходного барьера. Сами эти градоначальники в ВР, скажем прямо, не стремятся. Однако они не прочь иметь под куполом своих прямых креатур, как, например, это сегодня получилось у мэра Львова Андрея Садового с целой своей фракцией «Самопоміч».

В любом случае ни Кернес, ни Труханов не смогли отказать в просьбе подружиться с «Відродженням» тому человеку, с чьими деньгами обычно и связывают данный политпроект. Речь идет об олигархе Игоре Коломойском, имеющем колоссальное влияние на обоих мэров. О том, насколько слушается харьковский мэр днепровского бизнесмена, сложены настоящие легенды. Что же касается Труханова, то с ним команда «приватовцев» наладила плодотворное сотрудничество еще в 2014 году, когда тогдашний одесский губернатор и ближайший соратник Коломойского Игорь Палица принял под свое крыло новоизбранного мэра Одессы и помог ему на первых порах самостоятельно встать на ноги. Кстати, сам Игорь Валерьевич некогда достаточно интересно и емко рассказал в одном из своих интервью о своем теплом отношении и к «Відродженню», и к Кернесу, и к Труханову.

Ну а интерес самого Коломойского зиждется на банальной необходимости политического влияния, без которого, как показывает украинская практика, любой крупный бизнес не возможен в принципе. Тем более что он сам недавно столкнулся и с национализацией ПриватБанка, и с историей о нежелании продлевать лицензию его главного медиа актива «1+1». Сам-то Коломойский с недавних пор пребывает в руководстве партии «Укроп», стоящей на ультрапатриотических позициях. Но одновременно олигарх не прочь «инвестировать» и в бывшее «бело-голубое» электоральное поле, на котором увидел перспективы в партии «Відродження». А какая ставка лучше сыграет, такой проект и получит большее финансирование. И об этих правилах игры Кернес с Трухановым также не забывают.