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Власть

Тарута обвинил инициаторов блокады Донбасса во лжи

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Контрабанда, по словам Таруты, не перемещается железной дорогой

Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом является преступлением, и совершается внутренними врагами Украины ради политического пиара

Об этом сообщил экс-глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута во время посещения Мариуполя, передают «Українські новини».

«Депутаты, которые сегодня блокируют, хотят получить себе пиар, пиар ценой того, что будут остановлены заводы, в том числе пострадает Мариуполь, и начнутся веерные отключения по всей Украине. Более того, они извращают факты, говорят, что борются с тем, что это может финансировать терроризм, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, которые утверждены тем же Советом национальной безопасности, Кабинетом министров, эти деньги не поступают на ту территорию, эти деньги все поступают в банковскую систему, которая находится на территории Украины. И никаких взаимоотношений живыми деньгами там не происходит», - сообщил Тарута.

Со слов Таруты, инициаторы блокады железнодорожного сообщения обманывают украинцев, поскольку заявляют, что блокадой препятствуют контрабанде, однако контрабанда, по словам Таруты, не перемещается железной дорогой.  

«Это обман украинского народа, который верит в то, что таким образом помогут бороться с контрабандой. Контрабанда не идет железной дорогой», - заявил Тарута.

На Донбассе продолжается блокада железнодорожного сообщения людьми с оружием. Эксперты, уже заявили, что блокада приведёт к веерным отключением электричества по всей стране уже в конце февраля.

Фото: «Комментарии»

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Теги: блокада, Донбасс, Тарута

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