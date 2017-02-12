Борислав Береза предложил узаконить «тест на патриотизм»

Жители Донбасса должны будут сдавать экзамен по языку и истории Украины

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза предложил принять закон «подтверждения гражданства», сообщают Вести.

Как рассказал нардеп во время передачи «Черное зеркало», жители Донбасса должны будут сдавать тест на язык и знание истории Украины.

«Нам нужно реинтегрировать эту территорию? Да. А людей надо реинтегрировать? Конечно. Так неужели нам помешает закон подтверждения гражданства. Сдать язык, сдать историю Украины, сдать целый набор, пакет, который необходим. И только после этого человек получает право голоса. А это самое главное, что должно в данный момент интересовать Украину», – призвал нардеп.