Минэкологии анонсировало переход на электронные админуслуги

Со временем на портале министерства будет размещаться онлайн-информация из каждого источника загрязнения

Министерство экологии Украины находится в процессе полного перехода на электронные административные услуги. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Минприроды активно движется к полному переходу к системе электронных административных услуг. За 10 месяцев работы мы запустили систему электронного декларирования http://e-eco.gov.ua/site/index и интерактивную карту свалок https://ecomapa.gov.ua/. И эти сервисы уже успели успешно зарекомендовать себя», – сообщил Семерак.

По его словам, в дальнейших планах ведомства – расширить количество страниц на интерактивной карте свалок. Карта должна информировать не только о бытовых отходах, стихийных свалках, но и о хранилищах промышленных отходов и пунктов утилизации всех их видов.

Министр рассказал, что со временем на портале Минэкологии будет размещаться онлайн-информация из каждого источника загрязнения – для этого должна быть учтена каждая точка загрязнения атмосферного воздуха и установлены соответствующие датчики.