Россия обвинила Украину в использовании оружия массового поражения

Следком РФ обвинил Украину в применении ракетного комплекса «Точка У» на Донбассе

По информации СК, в данный момент процессуально закреплены доказательства использования украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по таким населенным пунктам Луганской области: городу Луганск, селам Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе по городу Ровеньки, а также по поселку Юбилейный в Луганске», сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что по имеющимся у следствия данным, украинские военные применили против мирного населения Донбасса ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами.

«В частности, осколочно-фугасная головка сосредоточенного действия при подрыве образует около 14,5 тысяч осколков на площади поражения 2-3 га, а ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение на открытой местности площадью от 3,5 до 7 га, образуя при этом до 15,8 тысяч осколков», - говорится в сообщении.