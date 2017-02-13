Россия обвинила Украину в использовании оружия массового поражения

Следком РФ обвинил Украину в применении ракетного комплекса «Точка У» на Донбассе
По информации СК, в данный момент процессуально закреплены доказательства использования украинскими военными ракетных комплексов «Точка-У» по таким населенным пунктам Луганской области: городу Луганск, селам Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе по городу Ровеньки, а также по поселку Юбилейный в Луганске», сообщает пресс-служба ведомства.
Также отмечается, что по имеющимся у следствия данным, украинские военные применили против мирного населения Донбасса ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами.
«В частности, осколочно-фугасная головка сосредоточенного действия при подрыве образует около 14,5 тысяч осколков на площади поражения 2-3 га, а ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение на открытой местности площадью от 3,5 до 7 га, образуя при этом до 15,8 тысяч осколков», - говорится в сообщении.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: война на Донбассе, оружие, Россия, следком, техника, Точка-У
Последние новости
|
15:25
|
15:19
|
15:10
|
15:10
В Альпах снежная лавина накрыла людей в зоне внетрассового катания
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0