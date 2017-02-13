Стало известно, куда пропало постановление об отставке Гройсмана

Глава организационного управления Верховной Рады Анатолий Пивовар рассказал, почему было сняло постановление с сайта парламента.

Он сообщил, что проект был снят с регистрации из-за того, что он не соответствует Конституции Украины.

«Им (нардепам) проект вернули. Есть статья конституции, которая должна быть не менее трети депутатов», - сказал он.

Также он отметил, что согласно ст. 87 Конституции, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об ответственности правительства, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, то есть не менее 150 депутатов.

По его словам, парламент не может рассматривать вопрос об отставке правительства в течение года после одобрения программы его деятельности.

Как сообщали «Комментарии», 10 февраля на рассмотрение парламента подали постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Инициатором постановления стала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Всего в списке авторов - 13 депутатов. Однако вечером 10 февраля постановление исчезло с сайта Рады.