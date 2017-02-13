Украина и Молдова заключили договор о границе

Главы правительств также подписали Дорожную карту развития

Подписан договор о контактных пунктах на украино-молдавской государственной границе и основные технологические принципы организации обмена информацией о лицах и транспортных средствах, на которых лица пересекают украинско-молдавскую государственную границу.

Главы правительств Украины и Молдовы также подписали Дорожную карту развития украино-молдавского сотрудничества на 2017 год.

«Мы провели очень эффективную встречу. И мы вместе с господином премьер-министром решили, что все проблемы, которые у нас остались из прошлого, – мы должны объединить усилия для того, чтобы их решить в 2017 году. Это вопрос демаркации границ, нашего энергетического сотрудничества, вопросы собственности. Для этого мы сегодня подписали совместное соглашение. Это совместное соглашение – план действий, который предусматривает конкретные 8 пунктов, связанные с решением вопросов, о которых я только что сказал», – сказал Гройсман.