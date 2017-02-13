ООН приняла резолюцию, инициированную Украиной

Резолюция касается защиты критической инфраструктуры от террористических атак
Организация объединенных наций приняла резолюцию №2341 по защите критической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной.
Об говорится в сообщении украинской миссии в ООН.
РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew— UKR Mission to UN (@UKRinUN) February 13, 2017
Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания под председательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Сообщается, что соавторами этой резолюции являются более 30 стран-членов ООН.
Резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористических атак против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
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Теги: ООН, Павел Климкин, резолюция ООН, резолюция по Украине
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