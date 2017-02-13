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Украинским олимпийцам категорически запретили менять страну

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За 25 лет независимости Украины украинское гражданство сменили 137 олимпийцев

Атлеты, решившие выступать под флагом другого государства, будут вынуждены на три года приостановить выступления

Национальный олимпийский комитет напомнил федерациям видов спорта о полном запрете на переходы атлетов в другие страны, вне зависимости от причин, сообщает Капитал.

Украинские атлеты, решившие выступать за другие страны, будут вынуждены на три года приостановить выступления. Такой карантин положен для атлетов, которые по тем или иным причинам меняют гражданство.

По решению федераций отдельных видов спорта, карантин может быть отменен или сокращен (к примеру, если смена флага произошла по семейным причинам или федерация получила за переход спортсмена определенную материальную компенсацию и т.п.). Но не в случае с Украиной.

Пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины опубликовала следующее сообщение: «Национальный Олимпийский комитет Украины проинформировал все Национальные федерации по олимпийским видам спорта, о том, что в соответствии с Постановлением № 81 от 03.12.2015 года принято решение не согласовывать спортсменам Украины сокращение или отмену 3-летнего срока запрета выступать за другую страну, независимо от причин изменения гражданства. НОК Украины настойчиво обращается к Федерациям учитывать национальные интересы в сфере спорта и позицию НОК Украины по этому вопросу.

Ассоциация спортивной борьбы Украины полностью поддерживает позицию НОК и информирует всех спортсменов и тренеров, в текущем олимпийском цикле ассоциация не будет рассматривать обращения спортсменов по сокращению или отмене срока запрета выступать за другие страны», – пишет borba.com.ua

Таким образом, желающим сменить флаг с целью выступить на Олимпиаде-2020 в Токио уже за другую страну, необходимо поторопиться – осенью 2017-го будет уже поздно, срок карантина они отбыть не успеют.

Фото: noc-ukr.org 

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Теги: гражданство, карантин, НОК, олимпийцы, спортсмены

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