Минюст утвердил порядок проверки е-деклараций

На разработку финального текста порядка проведения полной проверки электронных деклараций чиновников понадобилась неделя

Министерство юстиции Украины зарегистрировало порядок полной проверки электронных деклараций чиновников, сообщает пресс-служба ведомства.

«Отныне Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет возможность провести полноценный анализ состояния чиновников в представленных ими электронных декларациях», - говорится в сообщении.

Сообщается, что за основу утвержденного проекта документа были взяты наработки Минюста с учетом всех предложений и замечаний, поступивших от участников рабочей группы.

По информации Минюста, рабочая группа по подготовке порядков о проведении полной проверки электронных деклараций и стиля жизни чиновников была сформирована после того, как НАПК в течение нескольких месяцев не могло подать для регистрации в Минюсте качественно разработанные версии документов, которые бы полностью соответствовали действующему законодательству и не ограничивали права человека.