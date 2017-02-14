Президент провел масштабные перестановки в СБУ

В Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях назначены новые начальники СБУ
Президент Петр Порошенко провел ряд кадровых изменений в руководстве СБУ, сообщает Корреспондент.net. Соответствующие указы размещены на сайте администрации президента.
В частности, Порошенко назначил начальником департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова и сменил начальников управлений СБУ в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях. Согласно документу, начальником управления СБУ назначены:
– в Херсонской области – Данил Доценко;
– в Сумской области – Владислав Косинский;
– в Николаевской области – Алексей Лях;
– в Тернопольской области – Виталий Найда (освобожденный от должности начальника департамента контрразведки СБУ);
– в Запорожской области – Александр Хилько.
Кроме того, Порошенко назначил Александра Климчука начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и Виктора Кононенко – начальником департамента защиты национальной государственности СБУ (вместо уволенного с этой должности Анатолия Дублика).
В то же время президент уволил следующих начальников управления СБУ:
– в Херсонской области – Олега Зубкова;
– в Сумской области – Юрия Гончарова;
– в Николаевской области – Александра Калинина;
– в Тернопольской области – Алексея Ушанова;
– в Запорожской области – Александра Шмитько.
Прошлый раз Порошенко провел кадровые изменения в руководстве СБУ не так давно – прошлым летом. Некоторые политологи увидели в этом, а также укреплении личной позиции президента и его команды, свидетельства формирования авторитарного режима в Украине, пишет Корреспондент.net.
Фото: 112.ua
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Теги: Порошенко, президент, руководство, СБУ
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