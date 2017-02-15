Выяснилось, кого из нардепов могут посадить за неуплату налогов

Генеральный прокурор Украины назвал фамилии депутатов которые подозреваются в неуплате налогов

«У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн», - сказал он.

Также он сообщил, что внесет представление на этих народных депутатов в Верховную Раду. По его словам, сейчас есть два варианта, или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это до 3-х лет лишения свободы, или народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн.

Как сообщали «Комментарии», у народных депутатов есть два варианта решения проблемы с неуплатой налогов, или же им грозит до трех лет.