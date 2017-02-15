Выяснилось, кого из нардепов могут посадить за неуплату налогов

Генеральный прокурор Украины назвал фамилии депутатов которые подозреваются в неуплате налогов
«У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 млн грн», - сказал он.
Также он сообщил, что внесет представление на этих народных депутатов в Верховную Раду. По его словам, сейчас есть два варианта, или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, а это до 3-х лет лишения свободы, или народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн.
Как сообщали «Комментарии», у народных депутатов есть два варианта решения проблемы с неуплатой налогов, или же им грозит до трех лет.
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Теги: декларация, декларация доходов, депутат, Луценко, политика, сокрытие доходов
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