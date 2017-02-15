В СБУ пугают, что на годовщину Майдана будет что-то страшное

СБУ считает, что на 8 мероприятиях из 17 планируемых к годовщине Майдана возможна реализацию насильственного сценария
СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 17 планируемых к годовщине Майдана.
Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил о том, что Россия пытается использовать годовщину Революции Достоинства для провоцирования столкновений насилия и массовых беспорядков.
«В ближайшее время и сотрудники нашей службы примут участие в памятных мероприятиях, которые будут посвящены празднованию Революции Достоинства и памяти героев Небесной Сотни. По нашим данным только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 17 массовых мероприятий различными организаторами», - сказал он.
По его словам, в подготовке 8 из этих мероприятий зафиксированы определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ», - рассказал Ткачук.
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Источник: Канал 112
Теги: Майдан, провокации, Революция достоинства, СБУ
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