В СБУ пугают, что на годовщину Майдана будет что-то страшное

СБУ считает, что на 8 мероприятиях из 17 планируемых к годовщине Майдана возможна реализацию насильственного сценария

СБУ допускает реализацию насильственного сценария на 8 мероприятиях из 17 планируемых к годовщине Майдана.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил о том, что Россия пытается использовать годовщину Революции Достоинства для провоцирования столкновений насилия и массовых беспорядков.

«В ближайшее время и сотрудники нашей службы примут участие в памятных мероприятиях, которые будут посвящены празднованию Революции Достоинства и памяти героев Небесной Сотни. По нашим данным только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 17 массовых мероприятий различными организаторами», - сказал он.

По его словам, в подготовке 8 из этих мероприятий зафиксированы определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ», - рассказал Ткачук.