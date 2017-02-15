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Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике

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Режим ЧП будет действовать месяц

Введение ЧП поможет сократить потребление угля-антрацита на 20%

Кабмин опубликовал распоряжение правительства №1296-р от 9 декабря, по которому на рынке электроэнергии будут предпринимать чрезвычайные меры. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства.

По распоряжению Кабмина разрешается корректировать тарифы на производство электроэнергии, а также устанавливать надбавки и скидки производителям энергии. Кроме того, документ позволяет изменение алгоритма распределения средств оптового рынка.

Данный режим дает возможность оперативно влиять на рынок в условиях острого дефицита энергоресурсов. Документ разрешает веерные отключения в случае необходимости.

«Укрэнерго» должно определить лимит снижения резервов энергогенерирующих мощностей, а также график временные ограничения в производстве и пропускных мощностях межгосударственных энергосетей.

Кроме того, для НАЭК «Энергоатом» будут установлены специальные графики работы, которые АЭС обязаны будут соблюдать, а также компания должна быть готова в любой момент разгрузить свои энергоблоки. Так, в период ЧП атомные станции обеспечат энергоснабжение в ночное время и до 70-80% покроют потребление днем. Остальное покроют гидроэлектростанции, усилится нагрузка на ТЭС, работающие на газовом угле. Также будет применен график аварийных отключений. Ожидается, что указанные меры будут способствовать тому, что потребление угля-антрацита сократится на 20%.

Ранее сообщалось о том, что Министерство энергетики и «Укрэнерго» предложили правительству ввести чрезвычайное положение в связи с остановкой из-за блокады поставок антрацитового угля с территории Донбасса.

Как сообщали «Комментарии», 7 февраля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о возможности веерных отключений электричества в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.

Он отмечал, что Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30-40% и нужно принять решение, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей. 

В блокаде активное участие принимают депутаты фракции «Самопомощ» Семен Семенченко, Тарас Пастух и Егор Соболев. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

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Источник: «РБК-Украина»,

Теги: Антрацит, энергетика, ЧП, энергосистемы

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