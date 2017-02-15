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Онищенко решил стать членом «5.10»

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Партия «5.10» была зарегистрирована в марте 2014 года. Ее возглавил бизнесмен Геннадий Балашов

Эксперты предполагают, что опальный нардеп купил партию у Геннадия Балашова

Народный депутат Александр Онищенко объявил, что вступает в политическую партию «5.10», лидером которой является Геннадий Балашов. Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

«Официально заявляю о том, что я поддерживаю политическую силу «5.10» и впервые в моей жизни стану членом партии», – сообщил он.

«Среди всех организаций это единственная партия, которая предлагает настоящие, фундаментальные экономические реформы для Украины», – написал нардеп.

Партия «5.10» была зарегистрирована в марте 2014 года. Ее возглавил бизнесмен Геннадий Балашов.

Партия «5.10» исповедует либертарианскую идеологию. В частности, пропагандирует отмену большинства налогов и введение системы 5.10 – 5% налог с продаж и 10% налог с зарплат.

В июле 2016 года Александр Онищенко уехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Онищенко объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

Журналист Александр Дубинский назвал новые политические пристрастия Онищенко покупкой партии «5.10». О чем написал в своем Facebook.

«Насколько я понял, Александр Онищенко купил у Геннадий Балашов партию 5.10. Структура, построенная по принципу сетевой пирамиды типа Oriflame, продавалась с 2013 года. Ее плюсы, как у любой пирамиды, – вертикальная система организации с десятками и сотнями. Минусы – излишне фанатичные на теме члены партии:) Хотя, самое смешное в этом коленкоре то, что «рулить» партией налоговой реформы будет человек, заработавший состояние на налоговых схемах».

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Теги: арест, Балашов, дубинский, Онищенко, партия

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