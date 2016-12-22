ГАИ вернется на дороги в следующем году
22/12/2016 13:14
В Украине вернут на дороги ГАИ, но уже в новом формате
В следующем году заработает новое подразделение дорожной полиции, которое будет выполнять те же функции, что и выполняло ГАИ.
«Сотрудники нового подразделения появятся на дорогах, пишут Вести. В дорожную полицию столицы наберут 600 сотрудников. Первый этап набора кандидатов на должности продлится до 1 августа следующего года, второй – до 1 декабря.
В составе новой службы будут бывшие инспекторы ГАИ и сотрудники спецподразделения Кобра.
Одной из причин, по которой было принято решение о создании дорожной полиции – рост количества ДТП на дорогах. К примеру, в Киеве за 11 месяцев этого года произошло на три тысячи ДТП больше, чем за весь прошлый год.
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