ГАИ вернется на дороги в следующем году

В следующем году заработает новое подразделение дорожной полиции, которое будет выполнять те же функции, что и выполняло ГАИ.

«Сотрудники нового подразделения появятся на дорогах, пишут Вести. В дорожную полицию столицы наберут 600 сотрудников. Первый этап набора кандидатов на должности продлится до 1 августа следующего года, второй – до 1 декабря.

В составе новой службы будут бывшие инспекторы ГАИ и сотрудники спецподразделения Кобра.

Одной из причин, по которой было принято решение о создании дорожной полиции – рост количества ДТП на дорогах. К примеру, в Киеве за 11 месяцев этого года произошло на три тысячи ДТП больше, чем за весь прошлый год.